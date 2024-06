A Szegedi Papucsért Alapítvány június 15-én rendezi meg a Szegedi Papucs Napját, hogy népszerűsítsék a különleges lábbelit. A délután 14 órakor kezdődő program központi témája a papucshímzés. Ezen a napon adják át a papucsfejhímző és -tervező pályázat díjait, amelyre több mint 117 pályamunka érkezett, valamint második alkalommal adják át A szegedi papucsért díjat. Az ünnepi műsoron 150 néptáncos gyermek ropja majd, közreműködnek az Ásotthalmi Bogárzó Néptánccsoport, a hódmezővásárhelyi Árendás Táncegyüttes és a Kankalin Néptáncegyüttes, a Csanád Táncegyüttes, a Domaszéki Kiskaláris Néptáncegyüttes, a Kiszombori Néptánccsoport, valamint a szegedi Hatetudnád Tánctanoda és a Szeged Táncegyüttes.

Idén először vesznek részt a programon a tápéi Gyékényből Szőtt Egyesület tagjai, akik bemutatják az érdeklődőknek, hogyan készült a gyékénypapucs, a vállalkozó kedvűek pedig maguk is kipróbálhatják a gyékényszövést. A Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága különleges játékkal készül, a szegedi papucshoz kapcsolódó mintaKINCStár egyszerre játék és alkotás a kicsiknek, továbbá itt mutatják be először a Játékgyűjtemény szegedi papuccsal című kiadványt. Fetter Ferencné hímző népi iparművész, a Népművészet Mestere és okleveles papucshímző tanítványai papucshímző bemutatót tartanak, amelyhez aktívan is lehet kapcsolódni.

A papucsvásáron magyarországi és vajdasági papucsos mesterektől a helyszínen vásárolni is lehet, és rendelést is vesznek fel egyedi igényekre.

A szegedi papucshímzés motívumainak változásai, újragondolása címmel rendezett konferencián Attalai Zita iparművész, Vukov Veronika néprajzkutató és Balássy-Berezvai Szénia ruhatervező előadásait hallgathatják meg az érdeklődők. A Fókuszban a papucshímzés című tárlaton Fetter Ferencné és Mészáros Tünde papucshímző tanítványainak munkái, a papucsfejhímző pályázat legszebb pályamunkái, Horváth-Kriska Hajnalka papucshímzés-mintájú ruhái, valamint válogatás látható majd a Szegedi Papucsért Alapítvány gyűjteményéből.