A Coca-Cola SZIN Fesztivál és a Szegedi Tudományegyetem Sounds of Szeged címmel tehetséggondozó programot indított. A szakmailag elismert versenyprogram amatőr és szegedi kötődésű zenészeknek nyújt lehetőséget zenei karrierjük fejlődésében. A nyertes mentorprogrammal, fellépési lehetőséggel és egyéb jutalmakkal is gazdagodhat.

A verseny már az elődöntőknél tart: az első kettőt pénteken és szombaton 17 órától rendezik meg az IH Rendezvényközpontban. Pénteken a Manna Dala, a Freebirds, a Music Engine Project, az A2G Gila és a Kucubanda, szombaton pedig a Csárda Gang, a Naked Szesz, a The Roving Chess Club, a Kidsalone és a Beni Ap lép színpadra. Minden formáció 15 perc műsoridőt kap.

A műsort streamelik az IH Rendezvényközpont Facebook-oldalán, amelyet közzétesznek a Sounds of Szeged közösségi oldalán is. Online szavazni az utóbbi Facebook-oldalon elhelyezett szavazó posztban lehet. A szavazás az első fellépő műsor kezdésénél indul, és az utolsó műsor végével zárul. Az itt összegyűjtött szavazatok 1 pontot érnek. A koncertek helyszínén is adhat le a közönség szavazatokat az elődöntő folyamán. Az itt összegyűjtött szavazatok 10 pontot érnek. A rendezvényekre a belépés ingyenes.

Az elődöntő végén a stáb összesíti a szavazatokat és kihirdeti a 2 legtöbb szavazatot kapott formációt, akik továbbjutnak a július 6-i döntőbe, ahol megmérettetik magukat a szakmai zsűri és a közönség előtt.