Nem volt kegyes az időjárás idén a Múzeumok éjszakája programsorozathoz – Szegeden legalábbis semmiképpen. A kezdési időpontban még hőség tombolt: a napi melegrekord is megdőlt a Dél-Alföldön, az ország legforróbb területén. Ennek megfelelően még este fél 8-kor is az előző évekhez képest jóval kevesebben voltak a Móra Ferenc Múzeum előtti téren – valószínűleg sokakat ez tartott vissza attól, hogy szabadtéri programra menjenek. Igaz, a Munkácsy-kiállításon, vagyis az épületen belül hatalmas volt a tömeg: a klimatizált termekben rengetegen nézelődtek. Volt, aki bevallottan azért töltött ott sok időt, mert jól esett neki a hűvösben üldögélni. De persze elsősorban Pákh Imre egyedülálló, többmilliárd forint összértékű gyűjteményére voltak kíváncsiak azok, akik belépőt váltottak a kultúrpalotába. Ezen a napon folyamatos tárlatvezetések voltak, ezt a lehetőséget is sokan kihasználták arra, hogy jobban megismerjék a magyar festőóriás munkásságát.

Bába András és felesége, Andrea három kisgyermekükkel érkeztek a Munkácsy-kiállításra Makóról.

– A 9 évesnek nagyon tetszik, neki igyekszek érdekességeket is mondani a képekről. A 3 évesek meg majd megszeretik a múzeumot – mosolygott az édesanya, miközben próbálta kordában tartani az ellenkező irányba rohangáló kicsiket. Mint mesélte, az előző szegedi Munkácsy-kiállításon nem voltak, most viszont kihasználta a lehetőséget, hogy elsők között nézze meg a család.

– Szeretem a tájképeit, és persze kíváncsiak voltunk az Ásító inasra is – tette hozzá.

Este 8 órára megérkezett a térre a Pavane Táncegyüttes, így ismét kimentünk az épület elé. A zászlóforgatókat sokan kísérték a belvárosból, de még így is szellős volt a terület, ahonnan aztán a színpadi programokat lehetett figyelemmel követni. Amikor azonban az első műsorszám megkezdődött, villámlani kezdett, aki pedig követte az előrejelzéseket, tudhatta, hogy az időjárás most nemcsak fenyeget azzal, hogy a távolban elvonul egy szolid kis vihar. Többen ezért már ekkor elindultak hazafelé és jól is tették. Este fél 9-kor ugyanis ritkán látott felhőszakadás kapta el Szegedet. Az erős széllel érkező csapadék olyan volt, mintha dézsából öntötték volna, így aki maradt, valószínűleg egy perc alatt bőrig ázott.