Idén is megrendezik a szegedi városháza udvarán a Nyári Színházi Estéket és a Muzsikáló Udvart. Kozma József, a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági bizottság elnöke pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a városháza udvarához hasonló helyszín nincs még egy a városban. Emlékeztetett, hogy a programsorozat 1970-ben indult.

A bizottság elnöke szerint a programok törzsközönségét elsősorban a szegediek adják, de nyilván vannak olyan látogatók is, akik turistaként érkeztek a városba. A programokat pedig úgy próbálták összeállítani, hogy szegedi, vagy Szegedhez kötődő művészek is fellépjenek.

A Színházi Estéken most hat este lesz előadás, a Muzsikáló Udvarban pedig négyen. A Muzsikáló Udvar zenei programjai hangulatosan ellenpontozzák a Szabadtéri Játékok monumentális előadásait. Az 54 éve elindult Muzsikáló Udvar 1970-ben a Szegedi Szabadtéri Játékok kiegészítő programjaként jött létre. Létrehozását Vaszy Viktor kezdeményezte, aki a városházán járva letekintett az udvarra, és megfogalmazódott benne a zenélő udvar gondolata. A nagy szabadtéri nézőtérrel szemben maximum 300 főt befogadó udvar egy intimebb kapcsolatot teremt művész és hallgatója között. A programokat rossz idő esetén az IH Rendezvényközpontban tartják majd meg. A részletes programok is az Ifjúsági Ház honlapján találhatók, és jegyeket is ott lehet megvásárolni.

A Muzsikáló Udvar első előadása július 24-én lesz. A nézők egy válogatást hallgathatnak meg Örkény István és Esterházy Péter írásaiból. A Színházi Esték pedig június 9-án indul Varsányi Anna, Esküvő után című darabjával.