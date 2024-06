– Megfigyeltük, hogy a fiatalok érdekes módon használják az utcai padokat: a legszívesebben a háttámla tetejére ülnek – mondta Asztalos Péter, a Maros Télisport Egyesület elnöke, amikor arról kérdeztük, mi adta az ötletet a Deák Ferenc utcai jégpálya elé kihelyezett nem mindennapi kialakítású ülőalkalmatosságokhoz. Ezeknek ugyanis nincs háttámlájuk, ugyanakkor a megszokottnál magasabbak és lábtartójuk is van. Mint tapasztaltuk, igen népszerűek – egyébként kettő készült belőlük.

Azt hallottuk, ezeket nem máshol látott utcabútorok alapján, hanem teljes egészében saját elképzelés alapján tervezték. Maga Asztalos Péter végezte el a szükséges méréseket és a rajzokat is ő készítette hozzájuk. A kivitelezést a lapunkban már bemutatott helybeli sokoldalú szakemberre és művészre, Prágai Krisztiánra bízták, a költségek előteremtéséhez pedig a körzet önkormányzati képviselője, Varga Ferenc alpolgármester nyújtott segítséget. A kész padokat aztán az elnök helyettesével, Gyarmati Rolanddal együtt betonozta le.

Az első látásra furcsa padok egyikét mi is kipróbáltuk – meglepően kényelmesnek bizonyult. Asztalos Péter ezt megerősítve elmondta, ők is észrevették, hogy egyre inkább használják felnőttek is. Elsősorban persze a tinédzserek kedvence, akik azért kedvelik, mert – mint egyikük elárulta – nagyon vagány dolog így ülve beszélgetni.

– Most a tapasztalatok alapján a továbbfejlesztésen gondolkozunk – jegyezte meg Asztalos. Látták ugyanis, hogy a diákok a földre teszik az iskolatáskát, a sporttáskát, mielőtt a kakasülőn elhelyezkednek. Erre reagálva, hogy a táskák alja ne legyen koszos, hamarosan akasztókat szerelnek a váz oldalára, amelyre a fülénél fogva ezeket fel lehet majd akasztani.

Megtudtuk: azoknak, akinek megtetszett az új típusú pad és szeretnének hasonlót, az egyesület szívesen segít.