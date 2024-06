Karsai Ildikót Makón, de a városon kívül sem kell bemutatni: a sokoldalú művész alkotásaiból jó néhány kiállítás nyílt, igényes küllemű könyvek, kiadványok és emblémák fémjelzik munkásságát – de ő tervezte például a makói zsidóság és az évtizedekkel ezelőtt lerombolt neológ zsinagóga köztéri emlékjelet is. Most annak apropóján bírtuk szóra, hogy nemrégiben a helyi levéltárban köszöntötte tárlat a születésnapját.

– A tárlat mérföldkövet is jelent egyben – mondta Karsai Ildikó a nemrégiben megnyílt makói kiállítással kapcsolatban. Tízévente szokott kiállítást rendezni újabb alkotásaiból – a városi levéltárban jelenleg látható összeállítás egy ezek sorában. Mint mondta, örül annak, hogy a munkáira továbbra is sokan kíváncsiak, de számára is fontos az a visszatekintés, amit ezek a kiállítások jelentenek. Mintegy kéttucatnyi alkotása tekinthető meg. Úgy jellemezte az anyagot, mély merítés: régi és új darab egyaránt látható közöttük. Egyébként egy igényes kivitelű katalógus is készült belőlük.