– Megbeszéltük a gyerekekkel, hogy amíg tart a tanév, addig nem lazsálunk. Én még dolgozatot is írattam a hetedikesekkel a Tanú című filmből. Akinek jól sikerült, az kérhette, hogy jövőre ez legyen az első jegye – mesélte Lázár Zoltán igazgató. Emellett viszont figyelemmel kísérték a foci eseményeit is: a faliújságon folyamatosan publikálták az eredményeket, a német meccs után kicsit át is alakították a bizakodó feliratokat, aki pedig benevezett a tippversenybe és eltalált egy meccseredményt, cukrot kapott. Az elsőt egyébként az egyik takarító néni zsebelte be. Pénteken pedig már itt is csak lazulás volt. A nyolcadikosok bolondballagást szerveztek, majd kicsik és nagyok együtt vonultak le az udvarra egy közös buborékfújó bulira.

Legközelebb szeptember 2-án kell újra iskolába menniük a diákoknak, rossz hír azonban, hogy 2025-ben is július 20-ig tart a tanév, vagyis ha nincs szerencséjük, ismét kánikulában szenvedik majd végig az utolsó napokat.