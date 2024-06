Kakas, papucs, no meg paprika

Röszke egyik büszkesége a két hungarikum: a fűszerpaprika és a szegedi papucs, melynek mára egyedüli készítője, Sallai Tibor cipészmester és felesége is Röszkén tevékenykedik. Őket és a helyi paprikamúzeumot is érdemes felkeresni. A település központjában található Klebelsberg Művelődési Központ patinás épülete, a hajdani népiskolai program keretében létrejött Gyula Püspöki Iskola és két tanyai iskola mind-mind Röszke látványossága.

Aratási ünnep és bemutató Zsombón.

Fotó: Kuklis István

Vásári hangulat és aratóünnep

Hamisítatlan vásári hangulatért Ruzsára kell menni, ahol minden hónap negyedik vasárnapján az országos állat- és kirakodóvásár miatt felbolydul a környék. Így lesz ez most június 23-án is. Ruzsa turisztikai vonzereje a természetet és elcsendesedést kedvelő kéktúrások körében jól ismert, de bringások is szívesen tekernek végig a községen. A tanyai szálláshelyek nyugalmat, madárcsicsergést kínálnak a vendégnek, aki érkezhet például az erdei tájfutó versenyre is. Az is jó helyen jár, aki szeret a legendák nyomába eredni, hiszen Ruzsa területén fogták el a híres betyárt, Rózsa Sándort.

Mikor nézzünk szét Zsombón? Péter-Pálkor aratóünnepet rendez a falu: a hagyományőrző aratást évtizedek óta népviseletbe öltözve rendezik meg. Idén június 22-e és 24-e között tartják a falunapokat, ez is jó program lehet a hétvégére.