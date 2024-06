Gergely szerint is érdekes A könyvbemutatón ott volt a makói fürdőkultúra jelenét megtestesítő Hagymatikum első embere, Gergely Gábor is. A Délmagyarországnak azt mondta, a kötet hasznos és érdekes, hiszen a létesítmény eredményes működtetéséhez, a turizmus fellendítéséhez érdemes a hagyományokat is ismerni. – A Hagymatikum megépítése, majd bővítése a makói fürdőkultúra továbbélését jelenti. Mi olyan élményeket kínálunk, ami egy új korosztályt szólít meg. A látogatók száma és a pozitív visszajelzések azt igazolják, hogy ez a különleges színfolt eddig hiányzott innen – tette hozzá.