Közzétették a XVII. Palacsintafesztivál programját, amit július 11-14. között rendeznek meg a szokásos helyszínen, a művelődési ház előtti parkban. A nyitónapon, csütörtökön fellép a Pince Jam, az MD Fusion és a Jump Rock Band. Pénteken nemzetközi néptáncfesztiválnak is helyt ad a rendezvény. A nap sztárvendége a Konyha zenekar lesz és fellép a Traubi együttes is. Szombaton a sztárvendég a Unique zenekar lesz, de előtte, illetve utána a Seres Brothers, és az Alibi együttes is szórakoztatja a közönséget. A nap lézershow-val zárul majd. Természetesen mindhárom nap palacsinta is lesz bőviben! A vasárnap hagyományosan a derekegyháziaké.