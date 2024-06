Cannes-t, Camerimage-t és TIFF-et megjárt versenyzők alkotásait, az utóbbi két év kiemelkedő magyar filmjeit válogatták be az operatőrök éves seregszemléjére

– tájékoztatott közleményében a 8. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál.

A szakmai előzsűri döntése alapján kilenc nagyjátékfilm, hat dokumentumfilm és 22 rövidfilm került be az október 8. és 12. között zajló filmfesztivál végleges versenyprogramjába. Szlovákiában, Dél-Koreában és az Egyesült Államokban készült alkotást is beválogattak a nagyjátékfilmek kategóriájába. A dokumentumfilmek között a magyar művek mellett mexikói, magyar-portugál-belga, valamint magyar-butháni koprodukciót is vetíteni fognak. A kisjátékfilmek versenyprogramjába pedig a hazánkban készült filmek mellett belga, spanyol, dél-koreai, litván, ír, olasz és két mexikói, valamint egy kínai-amerikai és egy Costa Rica-i-amerikai alkotás is bekerült.

A legnívósabb operatőri díjakra jelölt, a lengyel Camerimage, a cannes-i Golden Camera és a TIFF mustráin szereplő nemzetközi alkotásokon túl a szegedi versenyprogramot alkotó 37 műből 18 teljesen, négy pedig koprodukció keretében készült magyar alkotás. Ez azt jelenti, hogy a fesztiválon az utóbbi két év legjobb hazai filmjei is indulnak

– emelték ki a közleményben.

A versenyző filmek mellett a szervezők számos, a fesztivált színesítő eseménnyel készülnek. Folytatódik a Magyar Operatőrök Hete, újra lesz Best of Friss Hús, diákfilmeket bemutató blokk és nem maradnak el a szakmai beszélgetések, workshopok, közönségtalálkozók sem. Az operatőrökre fókuszáló filmszemlének idén is a szegedi Belvárosi Mozi ad otthont.