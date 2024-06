A kazahsztáni táncdalénekesnő minden tavasszal a napfényes Itáliába repült. Annak is északi része volt szívének oly kedves. Szerette ezt az országot, itt kevesen ismerték fel, el tudott vegyülni a turisták tömegében. Milánó és Velence között mindig meglátogatta a szerelmesek városát, Veronát, és útba esett a gyönyörű Garda-tó, amit nem hagyott ki egyetlen alkalommal sem. A szezon előtti március volt a kedvence a művésznőnek, akkor még nincs tömeg, és az időjárás is kellemes. Nyugodtan tud nézelődni Milánó elegáns butikjaiban. Cipők, táskák között válogatott nagy élvezettel, de végül egy több száz eurós Prada napszemüveggel távozott, pedig Veronában még az ázsiai turistákon is átverekedte magát, hogy bejusson a Louis Vuitton butikba. Ilyenkor sosem nézi, mire és mennyit költ, pénz nem számít. Az Assa-völgyben férjének szőlőültetvényei vannak. A hatalmas völgy, amelyet a Tian-Shan hegység ölel körül, a szőlőket is tápláló forrásvízben is gazdag.

Történt egyszer, nem is olyan régen, hogy Milánó Velencéjében, a Navigli-csatornáknál ketten is felismerték. Először egy spanyol turista, majd az egyik étterem felszolgálója. Úgy döntött, soha többet nem megy Olaszországba. Most mindenki azt találgatja, hol tűnik fel legközelebb a híres kazah táncdalénekesnő.