Rekordszámú résztvevővel zajlott a le a hétvégén a bergendóciai Levendulaünnep. A fesztivált nyolc évvel ezelőtt Baranyi Ildikó mesemondó indította útjára a Bergendóc Szociális Szövetkezettel. Elmondta, az első évben ötszáz levendulabokrot magában foglaló kertjét nyitotta meg a nagyközönség előtt. A szabad virágszedés azóta is állandó programpontja a rendezvénynek, szombaton is sokan éltek a lehetőséggel, ahogyan a lila tejfölös, levendulás lángos is állandó csemegéje a vigasságnak. Azonban korántsem csupán ennyiről szól az ünnep.

A Népzenei Kamaraműhely tagjai meg is táncoltatták a Levendulaünnep résztvevőit.

Fotó: Karnok Csaba

Bergendócia a kezdetektől fogva nem csak a levendula, de egyben a mesék birodalma is. Idén is megnyitották szombaton a diófa árnyékában a mesekocsma kapuit, vasárnap pedig komplett meseösvénnyel várták a látogatókat, amely során A béka-királylány története elevenedett meg, az ösvény gyermek és felnőtt kalandorai a szereplők bőrébe is belebújhattak.

Ez egy csoda, amit a semmiből teremtettünk. Támogatást idén sem kaptunk, mindez összefogás eredménye. A mese, a zene, a tánc, a kultúra ereje összehozza az embereket, a családokat. Hidakat épít közöttünk, amire szerintem nagyon nagy szükség van manapság

– mondta el lapunknak Baranyi Ildikó, akinek a Meseszó Egyesület, valamit a Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetség berkeiből hat mesemondó barátja vett részt és szőtte a mesét az ünnepen. Érkezett mesemondó Apcról, Hatvanból, Vonyarvashegyről és Budapestről is.

A levendulaünnep szervezésében segítséget nyújtott Baranyi Ildikónak lánya, Virág is, aki tagja a szegedi Népzenei Kamaraműhelynek. Idén zenész barátait is meghívta a bergendócai programkavalkádra, akik boldogan tettek eleget a felkérésnek. A Fábri-Ivánovics Tünde kétszeres Népművészet Ifjú Mestere díjas népdalénekes és férje, Fábri Géza életműdíjas kobzos énekmondó vezette műhely muzsikusai pillanatok alatt igazi táncházas hangulatot varázsoltak a diófa árnyékába. Ráadásul vendégeket is hoztak magukkal, mégpedig a Cambridge-i St’ Catharine-s College kórust, amelynek tagjaival együtt adtak nagy hatású koncertet a levendulaünnep nyitányaként. Lélekemelő élményt nyújtott, ahogyan az angol diákok a magyar ifjakkal együtt énekelték a népdalokat, a Tavaszi szél vizet áraszt angol fordításban is elhangzott a koncerten.