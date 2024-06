– Amikor 2021-ben átvettem a gyülekezetet, már csak a nagyharag szólt, és az is csak akkor, amikor valaki kézzel meghúzta. Eleinte őszinte csodálkozással tekintettem erre a szokatlan helyzetre, majd kiderült, mindennek egy villámcsapás volt az oka. Utána, bár próbálkoztunk, nem nagyon volt arra lehetőség, hogy megfelelő szakembert találjunk a harangok megvizsgálására. Így aztán maradt a kötél, a kitartás és a ritmusérzék vasárnapról-vasárnapra, temetésről temetésre. Azonban ez mégsem jó így! Ezért is voltunk különösen hálásak, amikor a magyarcsanádi református templom miatt környéken járó harangtechnika-javító mesterek elvállalták a javítást, mely mindösszesen 1 napot vett igénybe – számolt be róla a lelkésznő. A javításhoz a székkutasi önkormányzat járult hozzá.

A székkutasi református templomnak két harangja van. A nagyharang 548 kilogramm, a kisharang pedig 213 kilogramm súlyú, mindkettőt 1925-ben öntötték Sopronban. A harangokat Kun Béla volt főgondnok, Bánfi Lázár Sándor és neje, Vörös Lídia adományozták a templomnak.

A harangozás rendje a következő: minden nap 12-től 12.03-ig szól a déli harangszó, emlékeztetve a nándorfehérvári hősökre. Vasárnap 10.30-10.35-ig hívogató harang szól, emlékeztetőül az istentiszteletre, 10.55-11.00-ig pedig a templomba beharangozó harangszó hallatszik. Mint ahogy eddig, ez után is lesz lehetőség az elhunytakért való emlékharang kérésére.