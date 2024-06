A Dél-Alföld egyik legrangosabb légiparádéját, a Szeged International Airshowt idén szeptember 13-a és 14-e között tartják. Az Airshow évek óta számos hazai és nemzetközi pilótát, világhírű produkciót és formációt mutatott már be közönségének, és ez idén sem lesz másként. Az eseményen olyan világhírű pilóták és csapatok varázsolják el a nézőket idén, mint az Aero Wasp, Aerobatic Yakers, AutoGyro bemutató, Besenyei Péter, L-29 Delfin, Drónshow, ejtőernyős formaugrók, Flying Dragons, Glider FX, Graviti, Hársfalvi Pál ACROFOX, Jet Marchetti S-211, Jurgis Kairys, magyar műrepülő keret, Marek Choim, MI-2 Helikopter műrepülő, MIG-15 Formation, Modellező csapat, Retro Sky Team, Silver Chicken, DAC 1930 Club, The Victors, tűzijáték/Kvant Laser, Vári Gyula, Veres Zoltán és még sokan mások. Az első nevek mellett egy izgalmas hírrel is érkeztek a szervezők.

A tavalyi évet túlszárnyalva még nagyobb és látványosabb éjszakai show-val készülnek a rendezvény zárónapjára, de már péntek este is látványos elemekkel tűzdelt éjszakai program nyűgözi majd le a látogatókat. Ebben az időszakban rendezik meg a 25. FAI Hőlégballon Világbajnokságot is, így a Szegedi Repülőtér két kimagasló eseménynek ad otthont. Ezért újdonságként érheti az érdeklődőket, hogy a Szeged International Airshow programjai és látogatható területe, a repülőtér – szegedieknek Maty-érként ismert – észak-nyugati oldalára került át, hogy a vendégek számára még egyszerűbb, kényelmesebb és biztonságosabb legyen a bemutatók és a ballonok megcsodálása.