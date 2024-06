Az állatsimogató mellett kötélpályákat is kialakítottak. A gyerekek pályája nyolc feladatelemből áll, a felnőttekét öt méter magasan alakították ki, és húsz feladatelemből áll. Erő, ügyesség, egyensúlyérzék és bátorság is kell a teljesítéséhez, noha utóbbit bukósisak, beülő, biztonsági kötelek, karabinerek és segítő szakemberek is garantálják. A nyitónapon a legtöbben a lombkorona szintet akarták meghódítani, a felnőttek kötélpályájánál kígyózott a leghosszabb sor. Sokan szemeztek a Sancer-tavon átívelő, 160 méteres csúszópályával is, de több esetben a vállalkozókedv felett végül a tériszony győzött, ugyanis az induláshoz a csúszónak először egy 12 méter magas kötéllétrán kell felmásznia. Természetesen itt is biztonsági kötelekkel védik a látogatókat. A területen játszóteret, színpadot, kilátót, egy természetvédelmi tematikájú szabadulószobát is kialakítottak, továbbá az ugrálóvárak is folyamatosan elérhetők lesznek.

– A vadasparknak egy új funkciója alakult ki a természetvédelem, az oktatás, a kutatás és a szórakoztatás mellett. A KalandZOOnával az egészségvédelem, a sport is bekerült a funkciók közé. Szeretném, ha közösségi térként funkcionálna az új részleg, így is lett kialakítva – jegyezte meg Veprik Róbert, aki arra is kitért, hogy már most komoly terveik vannak a kalandpark bővítésére egy mászófallal, továbbá ősszel még egy kalandpályával.