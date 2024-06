Munkácsy Mihály művészete az, amely az átlagember számára is megfogható, közérthető. Fantasztikus szalonképei, portréi, szocioképei mindannyiunkat megszólítanak – mondta Fogas Ottó múzeumigazgató a Munkácsy-kiállítás pénteki megnyitóján, a Móra Ferenc Múzeumban. Azzal folytatta, hogy 2006-ban és 2012-ben ugyan már volt Munkácsy-tárlat Szegeden, de utóbbi is csupán feleannyi művet mutatott be, mint az aktuálisan nyílt tárlat. A kultúrpalota alsó szintjének mindhárom nagytermét megtöltötték a remekművekkel.

A kiállított, összesen 82 festmény és grafika Pákh Imre magángyűjteményének része. Az amerikai-magyar üzletember az 1980-as, '90-es években kezdte felvásárolni Munkácsy Mihály műveit, kollekciója a legjelentősebb Munkácsy-magángyűjteménnyé vált. A festmények az alkotó életművének azon részébe engednek bepillantást, amelyet a közönség kevésbé ismer. Az 1880-as években készült szalonképek, arc- és tájképek jelentős része ugyanis már a művész műterméből közvetlenül Európa és Amerika különböző magángyűjteményeibe került.

Az ünnepélyes megnyitón részt vett Fásy Ádám, a Munkácsy Alapítvány elnöke is, aki húsz éve utaztatja csapatával a Pákh-kollekciót határon innen és túl. Büszkén mondta el, hogy a tárlat már túl van az ötmilliomodik látogatón. Úgy fogalmazott, hogy Munkácsy Mihály igazi magyar ember volt, elég csak Árpád fejedelmet ábrázoló Honfoglalás című képére tekintenünk.

Még húsz év után is, ha ma megállok egy-egy festménye előtt, annyira erősen érzem, hogy hazaszeretetre, hazafiasságra nevel bennünket

– emelte ki Fásy Ádám.

A megnyitó beszédek után Boros Judit művészettörténész, a kiállítás kurátora tartott tárlatvezetést a megjelenteknek.