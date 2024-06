A Metamorphoses Meseterápiás Egyesület idén hatodik alkalommal hirdette meg a Mesék Éjszakája országos programsorozatot, amelynek keretében a Szent-Györgyi Albert Agórában is meséltek a mesemondók szombaton. Kovács Erzsébet Kerekítő manó mondókázójában a legkisebbeket hívta játékra. Ám a szervezők nem csak a gyerekközönséget célozták meg, a felnőtteknek is külön meseblokkal készültek. Takács Kata szegedi főszervező, alkotó-fejlesztő Metamorphoses meseterapeuta kirgiz, német, japán és maláj, Tandari-Kovács Mariann pszichológus, meseterapeuta pedig még indián mesét is vitt magával „mesetarisznyájában”.

Kovács Erzsébet Kerekítő manó mondókázójában a legkisebbeket hívta játékra. Fotó: Gémes Sándor

Valamennyien Boldizsár Ildikó meseterapeutánál végeztünk. A Mesék éjszakája Budapestről indult, a Gellérthegy egy rétjén összegyűltek a mesemondók, és bárki csatlakozhatott hozzájuk. A mesemondás nagyon régi hagyomány, és kevesen tudják, de eredendően nem gyerekeknek szólt. A 19. század eredménye, hogy a gyerekszobába küldték a meséket

– mondta Takács Kata. Úgy fogalmazott, hogy a mesék tulajdonképpen a rend forgatókönyvei.

Megtanuljuk általuk, hogy hogyan lehet rendet tenni az életünkben. Szimbólumok vannak bennük, amelyket soha nem kezdjük fejtegetni, anélkül dolgoznak bennünk. A mese olyan, akár a hosszú felszívódású C-vitamin. Meghallja az ember, és magától működik belül. Boldizsár Ildikó az elsők egyike volt, aki rájött arra, hogy a mesehallgatás jóval több puszta szórakozásnál

– részletezte a szegedi főszervező, aki a jó mese ismérveit is megosztotta lapunkkal.