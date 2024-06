Csütörtöktől szombatig tart a 25. Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivál (IGF), amelyet Pavlovits Dávid gitárművész-zeneszerző alapított 1999-ben. Ő maga több mint 30 országban lépett már fel, olyan kultikus helyeket megjárva, mint New Yorkban a Carnegie Hall, illetve Montreal, Moszkva, Ankara, Sanghaj. Az SZTE Bartók Béla Művészeti Karának docenseként az ország egyik legsikeresebb klasszikus gitár közösségét fogja össze. A fesztivál koncertjeinek és workshopjainak a Bartók Béla Művészeti Kar ad majd otthont, idén is nemzetközileg elismert sztárok muzsikálnak. Norvégiából, Spanyolországból, Portugáliából, Szerbiából, Szlovákiából is érkeznek gitárművészek.