Idén is igyekeznek minden korosztályt megszólítani a Tricikli fesztivál szervezői. Az irodalom június 27. és 30. között gurul majd Szegeden képzőművészettel és zenével spékelve. Tíz helyszínen valósul meg a programsorozat, igazi művésztelepi hangulattal árasztva el a város olyan sokak által látogatott közösségi tereit és vendéglátóhelyeit, mint például a Somogyi-könyvtár, a No Milk Today, a Megálló Közösségi Ház vagy a Jazz Kocsma. Felvezetésképpen egy olvasós flashmobra is invitálják a szegedieket június 21-én és 22-én 16 órától a Dugonics térre. A szervezők azt kérték, hogy a köztéri akcióhoz csatlakozók a Tricikli fesztivál színéhez igazodva kék felsőben jelenjenek meg a kijelölt napokon, kerékpárral vagy anélkül, és 16 órától legalább tíz percig olvassanak némán egy könyvet a Dugonics téren.

Az olvasást népszerűsítő, csendes demonstráció mellett a fesztivál több utcai jelenléttel, hangosabb és figyelemfelkeltőbb programokkal is készül a négynapos rendezvény ideje alatt. Június 28-án bongor, eredeti nevén Berta Csongor, a magyar rapszcéna egyik legegyedibb feltörekvő előadója lép fel a Grand Café színpadán. A Szabadkán született rapper szövegeire a kíméletlen témákhoz való kreatív odafordulás és az önkritikus őszinteség jellemző

– tájékoztatott a fesztivál közleményében.

Június 29-én a Kövér Béla Bábszínház óriásbábja, egy hatalmas ponty merészkedik a Mars téri halárusok közelébe, hogy onnan egy karneváli vonulás keretében a szegedi bábszínház épületébe vezesse a családokat, ahol a gyerekek Kiss Ottó költővel és Paulovkin Boglárka illusztrátorral közös foglalkozásokon vehetnek részt. A fesztivál utolsó napján is érdemes lesz nyeregbe pattanni, mert a Néma Papagáj lemezbolttól irodalmi kerékpártúra indul, amelyen Borsik Miklóssal, a Futárlíra című verseskötet szerzőjével ismerkedhetnek meg és tekerhetnek együtt az érdeklők.