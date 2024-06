Egy óriásponty feltűnése vidította a piacozókat a Mars téren szombaton délelőtt. A Kövér Béla Bábszínház társulata „úsztatta meg” az óriásbábot a vásártéren a Tricikli Fesztivál keretében, amelynek könyves standjánál Kiss Ottó, Saly Noémi, Fenyvesi Orsolya, Borsik Miklós, Kiss Tibor Noé és Paulovkin Boglárka is dedikált. Majd a bábművészek és gigantikus haluk vezetésével, karneváli hangulatban vonultak a fesztiválozók a bábszínházhoz, amelynek épülete előtt játékokkal és különleges, egyszemélyes színházélménnyel várta a társulat az érdeklődőket. A verscsövek vagy más néven igéző belenézők a kicsiket és a nagyokat egyaránt elvarázsolták. A bábszínészek előadásában Kollár Árpád Dolgok, amiket nem tudok című verse és Kiss Ottó Csillagszedő Márió című költeménye elevenedett meg.

A bábszínészek körebúsztatták a gigantikus halat a Mars téren. Fotó: Karnok Csaba

A mozgó irodalmi programsorozatot 2022-ben három szegedi kultúrbázis, a MASZK Egyesület által működtetett Megálló Közösségi Ház, a Grand Café és a Jazz Kocsma indította útjára. Két éve immár nem csak Szegeden, de Magyarkanizsán és Sepsiszentgyörgyön is gurítják a fesztivált, összekapcsolják az olvasás és a kerékpározás örömét. A közreműködő kulturális intézmények száma is jelentősen bővült, az idei nyáron már csatlakozott az alapító trióhoz a Somogyi-könyvtár, a Kék Elefánt és az Agárúr kávézó, a No Milk Today pub, a Kövér Béla Bábszínház, a Néma Papagáj lemezbolt és a tápéi Öreg Honvéd Kisvendéglő is.