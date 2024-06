Idén a megszokottnál jóval nagyobb tömegben virágzik a pipacs a Csanádi puszták parlagterületeken – számolt be honlapján a Körös-Maros Nemzeti Park. Azokon az egykori szántókon is, amelyeket az igazgatóság igyekszik visszagyepesíteni. A pipacsinvázió feltételezhetően a szárazabb időjárás, illetve a mezei pockok tavalyi túlszaporodásának a hatása, a rágcsálók ugyanis sok helyen annyira kirágták a növényzetet, hogy nagy, lényegében szabad földfelületek alakultak ki.

Ezeken a területeken pionír növényfajként jelent meg a pipacs, valamint a vele sokszor egy területen virágzó keleti szarkaláb. Valószínűleg korábban is a földben lapultak magként, de csak most jutottak csírázási lehetőséghez. Jelenleg is sok helyen több hektáros, összegfüggő, első ránézésre homogén pipacs- és szarkalábmezőket láthatunk, melyek igazán üde színfoltjai a pusztának.