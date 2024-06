A kiállítás alapvetően egy szabadulószoba, amelynek kiindulópontját egy digiális mesekönyv adja. Szereplői, a királylány, a lovag, a tündér és a professzor is változatos kihívások elé állítják a látogatókat. Az egyik terem végében sárkányfészket alakítottak ki, a másikban légben úszó cápát lehet lebegtetni, a többiben a diákok, osztályok és családok által készített, mesebeli bábokat és kastélyokat lehet megcsodálni. A 38 várhoz a legváltozatosabb anyagokat használták fel alkotóik, készítettek kastélyt mohából, kartondobozokból, fából, kavicsból, konzervekből, kártyából és legóból is, sokhoz külön mesét is írtak.

A kalandorok titkos üzeneteket keresgélhetnek angol, francia és német nyelven, UV-lámpával különböző folyadékokat azonosíthatnak, képernyőkön megtekinthetik, hogy hogyan költözik be egy „valódi” sárkány az iskola udvarára, rendezési algoritmus-játékkal játszhatnak, kipróbálhatják a 3D-tervezést és jelmezekbe is beöltözhetnek. Az Elvarázsolt okos kastélyt hamarosan a Szent-Györgyi Albert Agórába költöztetik.