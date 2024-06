– A spárga a zöldségek királya, a királyok zöldsége. Nem csupán ízletes, de rendkívül tápláló is. Fogyasztani már azért is érdemes, mert alig tartalmaz kalóriát, ellenben nagyon sok, a szervezet számára nélkülözhetetlen vitamin és ásványi anyag van benne – fejtette ki a polgármester. Pápai Péter azzal egészítette ki, hogy mindemellett a spárga afrodiziákum is.

Az ünnepen részt vett Mihálffy Béla országgyűlési képviselő is, aki a polgármester elkötelezett közösségépítő munkáját méltatta beszédében. Rámuttott, hogy Dobó István nem csak a település határain belül, de azon kívül is komoly lobbitevékenységet végez a faluért, amelynek egyik legfrissebb eredménye, hogy a vármegyében lakosságarányosan Öttömösre érkezik a legtöbb TOP Plusz forrás a közeljövőben, továbbá a Magyar Falu programból is jelentős támogatást nyerek el, amelyből többek között most a temető ravatalozója újul meg.

Az örömünnepen átadták az Öttömös községért kitüntető címeket is, amelyekkel idén Bálint Erika szociális gondozót és Veres János Györgynét, közismert nevén Ica óvónénit tüntették ki.