A három sárkány, avagy a három nagynéni című vígjáték június 6-án, 7-én és 8-án is látható 19 órától a szentesi Tóth József Színház és Vigadóban. A Békéscsabai Jókai Színház előadásában a címszereplők a kissé földhözragadt, de a maguk módján tündéri Csaholyi nővérek, akik a legjobb szándékkal kergetik őrületbe fivérüket, Balázst. A férfi – felesége halálát követően – fékevesztett dorbézolásba kezdett, a fél uradalmat elmulatta, ezért testvérei gyámság alá vették, és azóta szigorú szeretettel cenzúrázzák Balázs legapróbb örömeit is. A nagytermészetű férfi szinte a lábát se tette ki tíz éve a nyírborzatői birtokról, s irigykedve figyeli a Pesten tanuló fiáról érkező híreket: még az újság is lehozza, hogy a fiú Tatár Annának, a híres színésznőnek udvarol. Folyamatosan pénzkérő sürgönyökkel bombázza nagynénjeit, sőt, az utolsó táviratban egy kisebb vagyont követel, ellenkező esetben öngyilkosságot helyez kilátásba. Kitör a pánik, valamit tenni kell. Más megoldás híján az asszonyok megbízzák Balázst, hogy utazzon föl Pestre, tegye rendbe a fia dolgait. A férfi útnak indul azzal a (titkolt) szándékkal, hogy a pénzt az utolsó fillérig elverje. Az elhatározást tett követi, élete azonban Tatár Anna megjelenésével egészen váratlan fordulatot vesz. Bővebb információt a Tóth József Színház és Vigadó honlapján, illetve a jegyiroda nyitvatartási idejében, kedden és csütörtökön 16 és 18 óra között, valamint szombaton 10-től 12-ig kaphatnak az érdeklődők.