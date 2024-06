A Somogyi-könyvtár Könyvkirály olvasási játékán bárki részt vehet, az egyetlen feltétel, hogy a kis olvasó a könyvtár – akár a központi, akár valamely fiókkönyvtár – beiratkozott, olvasójeggyel rendelkező tagja legyen. A játékban az vesz részt, aki a koronákkal megjelölt „könyvkirályos” könyvek közül választ magának olvasnivalót, azok közül legalább egyet elolvas, és a hozzájuk tartozó feladatlapot a Gyermekkönyvtárban vagy egy fiókkönyvtárban leadja.

A „könyvkirályos” könyvek listája több mint 100 műből áll, korona jelöli az ajánlott korosztályt. Az 1 korona a 7-8 évesek, a 2 korona a 9–12 évesek, a 3 korona a 12–14 évesek számára szóló könyvet jelenti. A könyvlistában szereplő könyveket a gyermekkönyvtárosok előolvassák, és döntésük alapján, minden évben új művek is helyet kapnak a játékban. A 120–130 könyvből arányaiban 30–40 új könyvet választanak be a játékba, és az is előfordul, hogy már évek óta nem szereplő művek kerülnek újra fel a listára.

A Somogyi-könyvtár arról tájékoztatta lapunkat, hogy 2024-ben a Könyvkirály Szűcs Kende lett, aki összesen 123 könyvet olvasott el, ami 22804 oldalt jelent. A könyvek súlya összesítve majdnem 50 kilót nyomna, és ha egymás mellé tennénk őket 310 cm hosszú sor jönne létre.

Főkönyvhercegek: Moumouletsa-Masa Eleftheria, Harsányi Gergely és Káposzta Karola Anna.

Könyvhercegek: Nagy Sarolta, Abazid Ádám, Masa Áron, Juhász Jázmin, Plugor Dorottya, Himer Bence, Király Gergő, Pajer Borbála és Pajer Orsolya.

Birodalmi tagok: Varga Dorottya, Kerekes Lili, Ginál István Levente, Tóth Dávid, Pereszlényi Nóra, Ginál Johanna, Balla Fruzsina, Szeberényi Bálint, Gusztony Milán, Nagy András, Loj Zorka Hanna, Tanács Álmos Dankó Bence Milán és Kaposvári Eszter.

Az is kiderült, hogy 2023/24-ben 824 kitöltött feladatlapot adtak le a gyerekek. A legnépszerűbb olvasmány Mészöly Ágnes Hófehér karácsony című kötete volt, amit 31 gyermek olvasott el, őt követte 30 olvasással Majoros Nóra 3x1 család című kötete, majd Gimesi Dóra Csomótündérek című meséje, amelyet 29 kis olvasó olvasott el.