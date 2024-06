Szegedi hírek 1 órája

Testnevelés óráról jutott ki világversenyre a szegedi diák

Országos szinten is kiemelkedő eredményt ért el magasugrásban egy tanulásban akadályozott szegedi diák, így kijutott a bahreini világversenyre. Kolompár Gábor csupán az iskolában készült heti 1-2 alkalommal, így érte el ezt az eredményt. Testnevelőtanára most a gerelyhajítást is megtanítja a tehetséges fiatalembernek, aki a sportnak köszönheti majd, hogy életében először eljut külföldre.

Timár Kriszta Timár Kriszta

A világversenyre a gerelyhajítást is megtanulja, így abban a számban is elindulhat. Fotó: Karnok Csaba

Bajnoki címet szerzett a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége által meghirdetett Országos Atlétikai Diákolimpiai Bajnokságon egy szegedi fiatalember. A 15 éves Kolompár Gábor magasugrásban nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményt ért el, a 155 centiméteres teljesítményre a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára is felfigyelt. Gábor esélyes arra, hogy kijusson a bahreini világjátékokra, így testnevelő tanára, Erdeiné Domonkos Anikó a következő hónapokban erre készíti fel. Fotó: Karnok Csaba A tanulásban akadályozott diák jelenleg a Bárczi iskola hetedikes tanulója. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra, hogy a tanulmányokban nehézkesen haladó gyerekek is kitűnhessenek valamiben. Gáborról hamar kiderült, hogy tehetséges sportoló: a foci mellett korábban judózott és karatézott is. Atlétikában pedig – amelyet az iskolában próbált ki először – kivételesen jól teljesít. Fotó: Karnok Csaba A vármegyei versenyt a magasugrás mellett 100 méteres síkfutásban is megnyerte, kislabdahajításban második lett. Így jutott el az országos döntőbe, ahol 167 fiatalból mindössze négyet választottak ki, akik részt vehetnek a világjátékokon. Köztük volt Gábor is – mondta el lapunknak Erdeiné Domonkos Anikó, aki ezt az eredményt azért is érzi különösen kiemelkedőnek, mert a fiatalember csupán heti 1-2 alkalommal készült a versenyre. Fotó: Karnok Csaba Most viszont kezdődik a komoly munka. Hiszem, hogy ha ilyen eredményre volt képes ilyen kevés edzéssel, október végéig még hatalmasat tud fejlődni – fogalmazott a testnevelő, aki Gábornak egy teljesen új atlétikai számot is megtanít. Mivel a világversenyen nincs kislabda-, csak gerelyhajítás, ezt is megpróbálta. Ez a legnehezebb dobószám, de már elsőre is 24 métert dobott, ezért úgy döntöttünk, a magasugrás mellett ebben a számban is elindul – mesélte. Fotó: Karnok Csaba Gábor az utóbbi időben sokat erősödött, ami nagyban hozzájárult gyors fejlődéséhez. Amikor rákérdeztünk, minek köszönheti izmait, azt mondta, apukájának szokott segíteni a kőműves munkában. Sosem járt még külföldön, így nagyon eltökélt, hogy komolyan felkészüljön a világversenyre. Szeretne sikeres sportoló lenni, amely lehetőséget adna családja számára is a könnyebb életre.

