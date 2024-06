Két különleges versenyszámban indult az Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikum két tanulója. A 11.b osztályos Buknicz Zsolt Dominik ugrálókötél versenyszámban, a 12.a osztályos Szűcs Máté Barnabás pedig pumptrackben. Első alkalommal indult szegedi erdészetis diák ezekben a versenyszámokban, és azonnal történelmet írtak szereplésükkel, ugyanis mindketten első helyezettek lettek.

Fotó: Karnok Csaba

A pusztamérgesi fiatalember az általános iskola harmadik osztályában a húgával kezdett el ugrókötelezni és annyira megtetszett neki, hogy kitartott ennél a sportnál. Az országos Diákolimpián összetettben első helyezést, a 30 másodperces versenyszámban is első helyezést, és a szabadon választott gyakorlatban szintén első helyezést ért el. Amikor ismerősei rácsodálkoznak, hogy ez is egy sport, amit fiúk is művelnek, azt szokta mondani, hogy ha az ember szereti, akkor semmi akadálya, akkor csinálja.

Máté 2014-ben indult élete első amatőr kerékpárversenyén, ami egy BMX Racing volt, ott második helyezett lett.

Azóta elkísért a kerékpár végig egészen máig, meg úgy gondolom, hogy még fog is

– mondta, majd elmagyarázta mi is az a mountain bike versenyszám, a pumptrack, vagy magyarul pumpapálya. Ez egy új keletű sport, ahol a körpályán pumpáló mozgást kell végezni a testünkkel, így hajtva a kerékpárt a pálya kialakításának köszönhetően, lehetőleg tekerés nélkül.

Gyakorlatilag tekerés nélkül, ha ritmusosan, jól csinálja az ember leköveti a dombok ritmusát, akkor tekerés nélkül végig tud menni egy ilyen pályán, és gyakorlatilag erről szól ez a versenyszám. Egyetlen egy kört kellett menni

– magyarázta Máté, aki ezzel megszerezte az országos első helyet. Emellett fut, és tagja a röplabdacsapatnak is, most pedig a szóbeli érettségire készül. Zsolt pedig a négyhetes nyári gyakorlatra, amit majd az augusztusi pihenés követ.