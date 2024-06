A mindszenti szabadstrand a 200 méter hosszú homokos partszakasszal továbbra is sokak kedvence; a fokozatosan mélyülő Tiszát – a biztonságos fürdőzés reményében – nem véletlenül kedvelik a családok.

Pihenést, feltöltődést, szórakozást és jótékonysági lehetőséget is kínál a szabadstrand. Fotó: Mindszent Szabadstrand Facebook-oldala

Idén húsz darab rögzített napernyő, vendéglátóhelyek, röplabdaháló, számtalan sportolási lehetőség várja a strandolókat. A parkolást leszámítva a mosdó használata is ingyenes; az üzemeltető tájékoztatása szerint pedig parkolási díjat júniusban csak hétvégi napokon kell fizetni. A tavaly kialakított, szürke konténerben található baba-mama szoba is nyitva áll, pelenkázó komód és kézmosási lehetőség áll rendelkezésre.

Évekkel ezelőtt, a kutyások és nem kutyás fürdőzők közötti konfliktus enyhítésére kialakított külön strand rész továbbra is kitűnő szolgáltatás. A Bárka Dog Beach csapata most először azokra az ebekre is gondolt, amelyek nem olyan szerencsések, hogy a Tisza-parton töltsék az időt gazdáikkal. Adománygyűjtést kezdeményeztek a helyi ebrendészeti telep javára: a nyári hőséget enyhítendő, a telep árnyékolástechnikai felszerelésében, illetve hűsítést szolgáló eszközök beszerzésében lehetünk segítségükre. A Bárka Dog Beach és a Mindszenti Szabadstrandért Egyesület kezdeményezéséhez bárki csatlakozhat: a kutyastrandon található adományládikóba vagy a Bárka Terasz pultjánál található dobozba gyűlnek az adományok folyamatosan.

A szabadstrandon június 29-én, szombaton Egészség nap lesz. A 9 és 14 óra közötti véradáshoz előregisztrációkat a [email protected] e-mail címre várják. A 8-tól 16 óráig tartandó egészségügyi szűrésekre pedig a 30/326-5868-as, valamint a 62/532 368-as telefonszámokon lehet jelentkezni.