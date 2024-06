A Partiscum Club Szeged egyesületben nők dolgoznak nőkért, programjaik középpontjában általában ők állnak, jótékonysági vásáraikkal, adományaikkal őket igyekeznek segíteni. Legutóbbi rendezvényük, a június első napján tartott sütivásár is sikeres volt. Az év első felében elindult a Tudós nők ösvénye kezdeményezésük, ami az SZTE Füvészkerthez kapcsolódik, ott helyezik el a „gyengébb nem” azon képviselőinek portréit, a róluk készült kisplasztikákat, akik az élet, a művészet, a tudomány valamely területén kimagaslót alkottak, kötődnek Szegedhez és az egyetemhez – tudtuk meg Nyári Zsuzsa alapítótól és Bálint Erika elnöktől.

– A Szegedhez is kapcsolódó Nobel-díjas Karikó Katalinnal indult az ösvény, de jelenlegi terveink szerint még legalább hatan kapnak ott helyet, mégpedig Kopasz Márta, Banga Ilona, Csapody Vera, Jancsó Aranka, Ormos Mária és Wollemann Mária. Itt említeném meg, észrevettük, hogy a Dóm téren az árkádok alatt csupán egyetlen nő, Mária Terézia kapott eddig helyet – mondta Bálint Erika, megemlítve, hogy a Tudós nők ösvényének ötletgazdája az idén alapításának 5. évfordulóját ünneplő Partiscum Club Szeged, együttműködő partnerük az SZTE.

A nyári szünetet követően kiállításokat is rendeznek, szeptember harmadik hétfőjén (mindig ekkor, a hónapok 3. hétfőjén lesz) Bálint Erika úti beszámolójával folytatják azt az előadás-sorozatot, ami a gasztronómiával kezdődött, majd a következő, a közelmúltban tartott a halotti kultuszokról szólt. Az októberi vacsoraesten pedig egy szegedi, nők által működtetett manufaktúra mutatkozik majd be. – Emellett ebben az évben is igyekszünk a rászorulókon, a nehéz élethelyzetbe kerülteken segíteni – tette hozzá Nyári Zsuzsa.