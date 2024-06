Idén is hatalmas bulira számíthatunk augusztus végén a legnagyobb múltú hazai fesztiválon, a Szegedi Ifjúsági Napokon. Az már ismert volt, hogy idén fellép nálunk az EDM egyik legbefolyásosabb alakja, Armin van Buuren, az „I believe” című dalával elsöprő sikerrel a zenei toplisták élére robbanó Tim Kamrad, illetve az új albumának dalait Magyarországon élőben először nálunk bemutató Zara Larsson. A nemzetközi fronton hozzájuk csatlakozott most három új előadó. Fellép majd a house egyik legaktuálisabb előadója, nemzetközi fesztiválok egyre inkább kihagyhatatlan előadója, Matroda. Szintén érkezik a legnagyobb techno bulik állandó szereplője, az egyedülálló román művésznő, Nusha és Sikdope, az európai trap és bass szcéna jelenleg egyik legfelkapottabb tagja. Mellettük többek között olyan koncerteken bulizhatnak majd a fesztiválozók, mint Zara Larsson, Armin van Buuren, Kamrad és itt zárja a nyarat Azahriah. Fellép továbbá Dzsúdló, a Halott Pénz, Majka és a Bagossy Brothers. Jön majd Rúzsa Magdi, a ValMar, a Wellhello, valamint ByeAlex és a Slepp is.