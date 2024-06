Június 27-én 17 órakor startol a Szabadtéri Szalon, a Szegedi Szabadtéri Játékok online beszélgetéssorozata. A Dóm tér előadásait megelőző, élőben közvetített találkozó háziasszonya harmadik alkalommal is Stahl Judit lesz, aki idén elsőként Péter Bence világhírű zongoravirtuózzal és Dubóczky Gergellyel, a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetőjével beszélget pénteki közös koncertjük apropóján. A beszélgetést ezúttal is a Szabadtéri Játékok Facebook-oldalán követhetik az érdeklődők. A zenészek után az Ezeregy éjszaka című, tavaly bemutatott családi world musical művészei érkeznek a Szabadtéri Szalonba. A Geszti-Monori-Tasnádi musical rajongói július 2-án tudhatnak meg újabb részleteket az előadásról. Az idei évad önálló szabadtéri-bemutatóját, a Rebeccát is megelőzi egy háttérbeszélgetés. Stahl Judit július 23-án várja majd Béres Attilát és a nagyszabású musicalpremier szereplőit. Az István, a király rendezője, Novák Péter pedig augusztus 7-én lesz a szalon vendége a Zikkurat Produkció előadásában színpadra lépő művészek társaságában.