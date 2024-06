Régészeti szabaduló szobával, barlangrajz portrékkal, újkőkori lenpogácsa kóstolóval ízesített tudományos-ismeretterjesztő előadásokkal, szarmata csontvázakkal vár a szentesi Koszta József Múzeum a június 22-i Múzeumok Éjszakája alkalmából.



Szellemi kincsek között



Az országos rendezvényről Csák János korábbi Kulturális és innovációs miniszter úgy fogalmazott: egyszerre költői és gyermeki lázba jövünk, amikor múzeumban járunk, ahol megelevenedik a múlt, s a tér- és időbeli távolságok elillannak. Ez az az élmény, amely soha nem hagyja, hogy kulturális örökségünk értékeit régi ködökbe vesző, halott tárgyaknak lássuk. Mert valójában nem is azok. Hanem olyan, jelenünket is meghatározó, jellemünket is formáló szellemi kincsek, melyekkel ha jól sáfárkodunk, a jövőnket is bebiztosítjuk.

A Múzeumok Éjszakája immár 22. alkalommal hívja fel a figyelmet ezekre a kincsekre országszerte. Idén több mint 400 intézmény tárja szélesre kapuit, hogy több ezer programmal nyűgözze le a lelkes érdeklődőket, nevelje a gyermekeket és tegyen még több művelődni vágyót rendszeres múzeumlátogatóvá.



Elfeledett kórok és lakódombok



Újkőkori lenpogácsát kínál majd a szentesi Koszta József Múzeum az idei Múzeumok Éjszakája előadásain. Június 22-én, szombaton 19 órától Spekker Olga, biológus-tudományos kutató tart előadást Tuberkulózis – Egy elfeledettnek hitt, de új erőre kapó kór története nyomában címmel. Majd rögtön utána Raczky Pál, régész, egyetemi tanár az Alföld déli részén található hétezer éves újkőkori lakódombokról beszél.



Kőkori portré frissen



De előtte már, 18 órától kőkori portrékat készít majd Szabó-Erdélyi Gabriella képzőművész-restaurátor a vállalkozó kedvű látogatókról. Előzetes regisztráció nincs, de fokozott érdeklődés esetén sorszámok segítenek majd az érkezési sorrendet követni. A régészeti szabadulószobát ugyancsak este hat órától lehet birtokba venni: ehhez vállalkozó kedvű 2-4 fős csoportok jelentkezését várják.Tőlük viszont mindenképp bejelentkezést kérnek a 70/228-8565-ös telefonszámon, vagy a [email protected] elektronikus levelezési címen.