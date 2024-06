Térbeli természet címmel tűzzománc kiállítás nyílt szerdám a Stefánia Fiókkönyvtárban. Összesen húsz 3D-s alkotás látható a bibliotéka galériájának falain, amelyeket egy 18 éves szegedi diáklány készített. Gajzer Anna, a Radnóti gimnázium végzőse 10 éve zománcozik. Csupán harmadikos volt, amikor megismerkedett ezzel a technikával a Béke Utcai Általános Iskolában egy szakkörön. Tudását a Hammido Alapfokú Művészeti Iskolában fejlesztette tovább, ahol szintén most fejezi be tanulmányait. Mint fogalmazott, a tárlat méltó lezárása élete ezen időszakának. Geofizikát tanul majd ugyanis a jövőben, bár alkotó hobbiját úgy tervezi, az egyetem mellett is megtartja majd.