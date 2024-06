„Téren és időn kívüli”, mégis húsba vágóan valós kérdéseket feszegető élményt kínált a Kooperáló színházpedagógiai alkotótér hétfői előadása a közönségnek. A Minden ember halandó című produkcióban az emberélet és a társadalom olyan alapértékei kerültek terítékre, mint a boldogság, a szabadság, az igazság vagy a béke.

A keret egészen formabontó volt, a vitaszínházi előadásban ugyanis a nézőknek aktív szerep jutott. Időről időre újabb és újabb állításokkal kapcsolatban kellett kifejezniük véleményüket arról, hogy egyetértenek az adott kijelentéssel vagy éppen elutasítják. Középút nem volt, ahogyan jó vagy rossz válasz sem. Akinek igénye volt rá, indokolhatta is választását. Az eredetileg középiskolásoknak alkotott produkció pillanatok alatt magával sodorta a hétfői, felnőtt közönséget is, akik lelkesen és aktívan osztották meg érveiket vagy éppen dilemmáikat egy-egy állítás kapcsán. Véleményük kinyilvánításával pedig a történet alakulását is befolyásolták.