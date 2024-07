A makói Hagymatikum kasszája előtt szó szerint óriási tömeget láttunk szombaton délelőtt, ami nem csoda: a hétvégére hirdették meg az idei fürdőfesztivált. Aznap többek között a sütni-főzni szerető csapatok csaptak össze és erősember-versenyt rendeztek, délután pedig családi és sportvetélkedőket tartottak azon túl, hogy természetesen a vendégek rendelkezésére állt az összes kinti és benti medence. Sztárvendégként meghívták a magyar Berry White-ként emlegetett Kósa Rudolfot. Papp Lilla marketing-ügyintéző azt mondta, az előző hétvégék tapasztalataiból kiindulva és a jó időt látva biztosan több vendégük lesz 2500-nál.

A Hagymatikum szombati főzőversenyén vajdasági csapat is részt vett. Fotó: Szabó Imre

A Hagymatikumot a Vajdaságban is szeretik

A makói fürdő külföldi vendégeinek többsége Romániából érkezik, de Szerbiából is sokan látogatnak ide. Szombaton még a főzőverseny résztvevői között is találkoztunk vajdasági magyarokkal.

– Évek óta visszajárunk a Hagymatikumba. Nem csak a fesztivál miatt, egyébként is, és mindig szép emlékekkel térünk haza – mondta Engi Péter, aki csapatával együtt Ludas községből érkezett, a helyi, illetve a szomszédos hajdújárási nyugdíjas kör tagjaival együtt. A versenyre hagyományos vajdasági ételekkel készültek: rostélyossal, csevappal, sült szalonnával és kolbásszal. Érdekes egyébként, hogy Ludason vannak, akik lúdtartással foglalkoznak, és akik szeretnek sütni-főzni, a szárnyasokból is készítenek mindenféle finomságokat – főleg Márton-napkor, ami ennek a hagyományos időszaka.

Spártai harcosok viadala

A délutáni sportversenyek között volt lábtenisz, vízifoci, strandröplabda és családi váltó is. Mindezeket délelőtt egy egészen különleges sportág versenyszámai vezették fel: a szabadtéri úszómedence közönsége ámulva figyelte, amint erősemberek mérkőztek meg egymással a szomszédos színpadon, illetve körülötte. Ide négyen neveztek be.

– Rönknyomás, kerékforgatás, kőgolyó-pakolás és hordótartás – ismertette a versenyszámokat a rendező, a kiskunmajsai Bartalos Tamás. Aki természetesen maga is erősember-versenyző: fekvenyomásban és erőemelésben is részt vesz megmérettetéseken, nevéhez ráadásul jó néhány egyéni rekord is fűződik. Négyszeres kamionhúzó magyar bajnok, sokan onnan is ismerik, hogy 2011-ben, az Egyesült Államokban az Arnold Classic Strong Man versenyen is részt vett.