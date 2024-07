Idén is megszervezte a Médiatábort a Szent-Györgyi Albert Agóra, ahol a gyerekek a különböző médiaműfajokkal ismerkedhetnek. A fiatalok az újságírás, a rádiózás, a filmezés, a fotózás és a podcastkészítés alapjairól is tanulhatnak az egy hét során, elméleti tudásukat pedig rögtön a gyakorlatba is átültethetik. A gyerekekhez minden nap szakértő vendég is érkezett, akiktől az adott szakterülettel kapcsolatban kérdezhettek is.

A táborosok egy saját újságot is szerkesztettek. Fotó: Timár Kriszta

Az első napon az alapvető médiaműfajokkal ismerkedtek Vörös B. Zoltán vezetésével, délután pedig Brillmann Zsolt a közösségi média biztonságos használatáról beszélt nekik. Ezen a napon már cikket is írtak: mindenki elkészíthetett egy tudósítást az aznap látott színházi előadásról. Kedden podcastot készítettek és ellátogattak a Rádió 88 stúdiójába, ahol egy saját műsortervet is összeállítottak. Szerdán egy mesefilmet forgattak, délután pedig lapunk újságírója, Timár Kriszta beszélgetett velük munkájáról. Elmesélte nekik, hogyan dolgoznak a napilapos újságírók, miként lesz egy ötletből cikk és azt is, mi a különbség az online és a nyomtatott felületekre írt cikkek és azok elkészítése között. A gyerekek pedig aktívan érdeklődtek: például arról, milyen érzés, hogy a cikkekkel akár meg lehet változtatni egy ember életét, vagy hogy nem unalmas-e egész nap a számítógép billentyűit ütögetni. A végén pedig megállapították: szerintük a médiamunkások közül az újságírók feladata a legnehezebb.

– Ki kell gondolni a témát, aztán még utána is járni. Ez biztos fárasztó – mondta Bence. – Nagynak tűnik az újságírók felelőssége – foglalta össze a hallottak alapján véleményét Zora, aki egyébként ilyen irányban szeretne továbbtanulni, így kifejezetten érdekesnek tartotta a táborban hallottakat. Borinak is hasznos ez a hét, bár ő csak hobbiként tekint a médiára: YouTube-csatornát szeretne csinálni.

A táborosok csütörtökön Kecskemétre kirándulnak a rajzfilmstúdióba, pénteken pedig a fotózás alapjait sajátítják majd el.