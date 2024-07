A színészek a szerepükhöz fűződő viszonyulásukról is meséltek Stahl Juditnak. Stohl András elmondta, szeret gonoszt játszani, mert az mindig izgalmas.

A lányok is általában a rossz fiúkat szeretik

– jegyezte meg nevetve, majd komolyabbra fordítva a szót hozzátette, hogy ugyanakkor korántsem egysíkú karaktere.

Arra törekedtünk, hogy vastagítsuk a karaktert. Olyan jó benne megtalálni a pici emberi dolgokat

– fűzte hozzá.

Tasnádi Bence arról számolt be, hogy nagyon otthonosan érzi magát a zenés darabokban, szerepe számára afféle üdülés. Márkus Luca úgy fogalmazott, hogy az előadás alatt gyakorlatilag lefut egy Margit-szigeti kört, fizikailag is nagyon felkészültnek kell lennie. Arra is kitért, nagyon érdekes számára fiú ruhába bújtatott lányt játszani, és ebben megtalálni a helyes arányokat.