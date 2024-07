Bár javában tart a kankalinosoknál is a szünidő, mégis gyerekzsivajtól volt hangos a néptáncegyüttes Nyár utcai székháza. Minden eddiginél nagyobb létszámmal tartották meg nyári néptánc táborukat július második hetében; majdnem ötven óvodás és iskolás részvételével.

Majdnem ötvenen járták a táncot a Kankalin Néptáncegyüttes nyári táborában. Fotó: Tábori Szilvia

A csapat vezetője, Forrainé Kószó Györgyi a zárónapon lapunknak azt mondta, bízik benne, hogy a hagyományok és a kultúra iránti igény tovább erősödik, és ez visszahozza a múlt értékvilágát. A Kankalin Néptáncegyüttes oktatói azért dolgoznak, hogy mindezt őrizzék és továbbadják a különböző generációknak. Ezen gondolat alapján már a gyerektábor sem csupán a néptáncról szólt, gazdag világot kínáltak. A kreatív kézműves foglalkozásokon felidézték a fazekasságot, a vásárhelyi hímzésre jellemző virágmotívumokat. A nagyobbak pedig a már igen komoly motivációt igénylő sárközi táncokat tanultak.

A Kankalin vezetője azt is elmondta, hogy már az ötnapos táborban is észrevehetően fejlődött a gyerekek beszéd-, szociális, illetve logikai készsége. Számolnak, énekelnek, mondókáznak, lépések sorát jegyzik meg. Ráadásul a néptánc révén új közösségi helyzetekben találják magukat a gyerekek, ez pedig az önbizalomnak, a kommunikációnak is jót tesz. Úgy véli, megannyi kulcskompetencia megjelenik foglalkozásaikon.

– A testünket és az agyunkat is dolgoztató mozgásformák teljes mértékben betöltik azt a feladatot, hogy a gyerekek nagyobb önbizalommal lépjék át először az óvoda vagy az iskola kapuját – tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy az utánpótlás-nevelés valóban hangsúlyos tevékenységük, de nem csak a gyerekekre fókuszálnak. Az idei év bizonyította a jelenleg 26 fővel működő különösen aktív kezdő felnőtt csoport létjogosultságát. Kószó Györgyi egyetértett abban, hogy bizonyos dolgokat, egy-egy nehezebb lépést például, valóban nehezebben tanul meg az ember az idő múlásával, mégsem késő soha elkezdeni. Mert egy határozott szándékból, elhatározásból szép fejlődést lehet elérni. – Ráadásul egy nagy összetartó Kankalin családként segítjük egymást – hangsúlyozta.