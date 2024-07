Tizenöt év kutatómunka előzte meg Vajda Tamás, az SZTE Levéltár igazgatója legújabb, gazdagon illusztrált kötetét, amelyben a Szegedi Tudományegyetem történetének eddig feldolgozatlan területét tárta föl. A szegedi Alföldkutatás története – A Szegedi Alföldkutató Bizottság és az Alföldi Tudományos Intézet története (1928–1949) című kötetben Kogutowicz Károly geográfus, egyetemi tanár, az SZTE egykori rektora szerteágazó munkásságát ismertette az olvasókkal.

Magyar Földrajzi Intézet Rt. munkatársai 1920-ban. Ülő sorban balról a második Kogutowicz Károly igazgató.

– Kogutowicz Károly munkatársaival nem egyszerűen csak tudományos kutatást végzett az Alföldön, hanem a különböző tudományterületek szakértőinek együttműködésével komplex gazdaságfejlesztési cselekvési programot dolgoztak ki a politikusok számára. A céljuk az volt, hogy ne kelljen segélyt osztani minden évben a lakosságnak, hanem csak egyszer kelljen segíteni, hogy olyan termelőtevékenységet tudjanak folytatni, amelynek révén a továbbiakban nem fognak segélyre szorulni – foglalta össze az egyetemi levéltár igazgatója Kogutowicz munkásságának jelentőségét.

A bizottság logójában megfogalmazták küldetésüket: „a tudós vet, a nemzet arat”. Az Alföld-kutatást Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter is azonnal, már 1926-tól támogatta.

Tanyavilág és város egymásra talált

Felmerülhet azonban a kérdés, hogy miért is kellett az alföldi gazdáknak segélyért folyamodniuk? Vajda Tamás elmondta, az Alföld mindenekelőtt a trianoni diktátum és határhúzások miatt került sanyarú helyzetbe. 1920-ig ugyanis a Baja és Szeged között húzódó, hatalmas tanyavilág gazdaságilag nem Szegedhez kötődött, hanem Szabadkának volt a piacos körzete. Az új határvonal azonban az átjárást ellehetetlenítette, Szegedre pedig borzasztóan rossz volt az útvonal.

1927-re épült meg a tanyasi kisvasút, amely már tonnaszámra hozta be az árut. A végállomása a mai Roosevelt tér volt, ahol a gyümölcs nagybani piac működött 1935-ig.

Rudolf (ma Roosevelt) téri piac.

– Ez óriási előrelépés volt, hiszen, ahogy begördültek a kisvasúton a szerelvények, a nagy importőrök már csaptak is a termelő tenyerébe, és vagonszámra kötötték az üzletet. Aztán azt is megoldották a harmincas évek közepére, hogy nem kellett az összes terményt behozniuk a híd lábáig, hanem az átadást megejthették az átrakó állomáson, ahol a széles és a keskeny nyomtávú sínek egymás mellett haladtak. Egy év alatt tízezer tonna volt a szegedi nagybani piac gyümölcsexportja a harmincas évek közepén – mondta el Vajda Tamás. Az áruforgalom fellendüléséhez nagyban hozzájárult Szent-Györgyi Albert paprikához kapcsolódó C-vitamin felfedezése is, amelynek következtében évente háromezer tonnára nőtt Magyarország fűszerpaprika-exportja. Kétharmadát Szeged, egyharmadát Kalocsa környékén termelték.