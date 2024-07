Majdnem 30 évvel ezelőtt zárult be az Országos Kékkör, amikor is 1996-ban, 7-8 évnyi tervezés és munka után átadták a 870 kilométer hosszú Alföldi Kéktúrát. Az útvonalat a visszatekintés szerint úgy tervezték, hogy alföldi viszonyokhoz mérten is lehetőleg többnyire erdőn keresztül vezessen. A beszámolók viszont más sejtetnek.

Az Alföldi Kéktúra rajongóit a 40 fok sem tántorítja el.

Fotó: Frank Yvette

Végtelen alföldi szakaszok

A közösségi oldalon nyolc éve létrehozott, jelenleg mintegy 7 ezer taggal működő Alföldi Kéktúra csoport meglehetősen aktív. A beszámolók tanulsága szerint árnyék helyett leginkább napos és végtelen szakaszok jutnak az elszánt kirándulóknak. Néhányan a helyenként áthatolhatatlan növényzetre, és a gazra panaszkodnak, ám a legtöbben még így is rácsodálkoznak a táj szépségére. A csoport tagjai fotókkal és részletes leírásokkal, biztató szavakkal tartják egymásban a lelket. És olyan napi mottóval, mint

túrázz többet kilométerben, mint ahány fok a napi maximum hőmérséklet.

Hetven felett sem akadály

Van, aki szerint őrültség volt, de sikerült, a legtöbben elérték fizikai határaik maximumát. Ezzel együtt is, a többség mással nem helyettesíthető élménynek, egyenesen menedéknek, önismereti útnak nevezi a kéktúrázást. Egy dél-alföldi származású, de Budapesten élő lány szerint pedig a szabadság, fizikai és lélektani határ feszegetése, teljesítmény, kaland, barátság és összetartozás, meg logisztikai tudás.

Idén eddig 70-en teljesítették az AKT-t, köztük egy szegedi. De több hetven feletti kiránduló is idén ért a 870 kilométer végére. Az összesen 220 óra menetidejű alföldi szakaszon 89 bélyegző helyen lehet pecsételni. Fennállása óta 1536-an járták végig.

Félnomád kerékpáros vándorlás

A hódmezővásárhelyi Zöld Szikla Művészet- és Természetvédő Alapítvány idén is megtartja hagyományos ökotalálkáját. Július 21 és 24. között újfent félnomád kerékpáros vándorlásra indulnak az Alföldi Kéktúra vonalán, ezúttal Nyírbogáttól Sátoraljaújhelyig. Közösségi oldalukon részletes leírás olvasható a tervezett programokról.