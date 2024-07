Harmonika, filmslágerek

Utolsó fellépőként a Bakos József–Antal János duó, előbbi harmonikázott, utóbbi énekelt, következett régi, filmekből ismert slágerekkel, de a Bob herceg című operett legnépszerűbb dala, a herceg belépője is felcsendült. A napot a Kis kutya, nagy kutya nem ugat hiába zárta – minden asztalon ott volt a szövege, bár valószínűleg nem volt rá szükség –, hiszen Szeged híres város, Tápéval határos, és ott lakik a babám, kivel leszek páros. Akik ezt most olvassák, azok is énekelhetik. Hogy is van?