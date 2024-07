Idén először szombaton maradt nyitva éjszakára is a Szegedi Vadaspark. Már hagyomány, hogy időnként este 7-kor nem zárják be a pénztárakat, így éjszakába nyúlóan is a Vadasparkban lehet maradni.

Az első esti program a rozsomákok vacsoráztatása volt, ami ezért is volt különleges, mert a gondozók rengeteg mindent elárultak a ragadozó állatról. Kiderült például, hogy a húson kívül szeretik a dinnyét is, ugyanis azt is kaptak most este. Az állatok ketrece előtt teljesen megtelt a terület, sokan voltak kíváncsiak a vadállatok vacsorájára, akik nem is okoztak csalódást. Először felmérték a terepet, majd gondolkodás nélkül rávetették magokat a kikészített lakomára.