A közönség élénk érdeklődésére való tekintettel még egy alkalommal látható lesz a Játékszín Aranylakodalom című előadása a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A vígjáték augusztus 3-a után augusztus 4-én este is színpadra kerül az Újszegedi Szabadtéri Színpadon. A Szente Vajk írta és rendezte produkció a 2020-ban Újszegeden is bemutatott Legénybúcsú folytatása, amelyben Alex és Simon, a két ügyeskedő háziorvos újabb tréfás félreértésekbe, magánéleti kalamajkákba keveredik, ráadásul rendelőjük falai között, az Alex esküvőjét megelőző pillanatokban. A főszerepekben Szente Vajk és Nagy Sándor kettősét lehet látni, de színre lép Szerednyey Béla, Náray Erika, Gáspár Kata, Kárpáti Rebeka, Kovács Gyopár, Szirtes Balázs, Kovács Panka és Barabás Kiss Zoltán is.