Egy hét múlva indul a határon túli magyar képzőművészeket is vendégül látó Natura Marosmenti Művésztelep – tudtuk meg a makói alkotótábor vezetőjétől, Karsai Ildikó grafikusművésztől. A résztvevők ezúttal is az Erzsébet házban fognak dolgozni, de a korábbiaktól eltérően most nem egy, hanem két héten át.

A műhely, mint korábban megírtuk, a város patinás alkotótelepeinek hagyományát folytatja, amelyek közül talán Rudnay Gyuláé a legfontosabb. Ő az 1920-as években látogatott el Makóra fiatal képzőművész tanítványaival, és jóvoltukból festmények, grafikák születtek az ihletet adó Maros-parti tájról, a városról. Az elmúlt évtizedekben pedig két művésztelep, egy grafikai és egy határon túli alkotókat fogadó képzőművészeti működött Makón. A Natura Marosmenti Művésztelep ezek hagyományait ötvözve, de modern szellemiségű alkotóműhelyként szerveződött meg 2007-ben.

Az idei táborba 15 alkotót hívtak meg. Ahogyan az szokás, most is lesz egy ihletet adó motívum, méghozzá a Kosztolányi által összegyűjtött 10 legszebb magyar szó (láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír). Kísérő programként egy kiállítást és egy előadást tartanak az alkotótelep ideje alatt a levéltárban, a záró tárlat pedig szeptemberben lesz a Hagymaházban.