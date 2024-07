Ben, aki legutóbbi botránya után szeretne eltűnni a nyilvánosság elől, semmi másra nem vágyik, csak egy kiadós alvásra. Ehelyett szenvedélyes csókcsatába bonyolódik egy gyönyörű és meglehetősen meztelen vörös hajú nővel. A bocsánatkérést elfogadja, ám egy búvóhely most igen jól jönne számára... és ha még izgalmas és bonyodalommentes szex is jár a lakáshoz, hát miért is ne menne bele? Ben azonban hamarosan ráébred,

hogy egy hét a legkevésbé sem elegendő a karakán, szókimondó hálótársával. Ennél ő többet akar. Sokkal többet... Maggie viszont a kapcsolatok esküdt ellensége, Ben pedig nem csak egy egyszerű srác, hanem a világ egyik legismertebb sztárja. A sok csillogás és a félelmek között megbújva lángra kaphat az igaz szerelem?

Szórakoztató, pimasz és pikáns történet, ami meglepetést vagy hatalmas fordulatokat ugyan nem tartogat, viszont tökéletes kikapcsolódást nyújt.