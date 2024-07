Nem mindennapi koncertre készül Csongrád: július 27-én, szombaton 20 óra után a Csík Zenekar és Presser Gábor lép fel a városban. Az együttes néhány nappal ezelőtt még a kapolcsi Művészetek Völgyében koncertezett, ugyancsak a legendás LGT meghatározó tagjával. Pénteken Debrecenben zenéltek Kiss Tiborral és Lovasi Andrással. Onnan érkeznek a Dél-Alföldre, ahol ismét a Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas Presser csatlakozik ahhoz a csapathoz, amely azt vallja: a jelenkor művészetévé, élő városi folkróllá varázsolják csodás örökségünket, a népzenét. A csongrádi közönség legalább másfél órás produkcióra számíthat.

Pénteken már javában épült a színpad a szombati koncertre. Fotó: Tábori Szilvia

Javában épül a színpad

A Művelődési Központ és Városi Galéria szervezésében 44. alkalommal várja az érdeklődőket a Dél-Alföld egyik legszebb városának kulturális rendezvénysorozata, a Csongrádi Napok. Augusztus 20-ig a város különböző helyszínein várják a látogatókat.

A program kétségtelenül egyik kuriózuma a Csík Zenekar szombati nyitó koncertje, amelyhez már pénteken javában építették a színpadot a Kossuth téren. Mint az Hörömpöliné Víkor Katalin főszervező, a művelődési központ igazgatója elmondta, a Csík Zenekar koncertjén kétezer főre számítanak; a másfél órásra tervezett produkció jó hangulat esetén akár némi ráadással is kecsegtet. A közönségnek a templomkertben alakítottak ki büfét. A zenekarnak nem voltak különösebb kérései, semmi olyasmi, amit a szervezők ne tudnának helyben teljesíteni. A technikai felkészülés is probléma nélkül zajlott, ami fontos is, hiszen a népi hangszerek együttes hangzása a tökéletes koncert feltétele.

Gyalog vagy kerékpárral érdemes

A szombati nagykoncert miatt részben átszervezték a forgalmat a helyszín környékén: a Városháza előtti és melletti parkolókat lezárták július 28-án vasárnap hajnali öt óráig. Július 27-én, szombaton 8 órától július 28-án vasárnap szintén hajnali 5 óráig pedig a Kossuth tér Polgármesteri Hivatal előtti útszakasz nem használható, az Iskola utcától a gimnáziumig. A társasház parkolójának bejáratát viszont szabadon hagyják.

A terület a rendezvény ideje alatt kerékpárosok részére sem lesz járható. A koncert szervezői arra kérik a csongrádi lakosokat, hogy lehetőségükhöz mérten a rendezvényre gyalog, vagy biciklivel érkezzenek. Parkolni az Ifjúsági téren kialakított őrzött parkolóban lehet.

További értékes programok

A Csongrádi Napok része a Plein Air'24, a XXXIV. Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása, amely a Csongrád Galériában látható. Pitti Katalin, Pálmai Árpád és Hegedűs Valér hangversenye pedig a Nagyboldogasszony Templomban lesz augusztus 10-én, szombaton 18 órától. Augusztus 11-én, vasárnap 16 órától a Helyi Értékek Napját rendezik meg a Csongrádi Kézművesházakban. Majd augusztus 17-től 20-ig a 26. Csongrádi Borfesztivál várja ismét közönségét a Szentháromság téren.