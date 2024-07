Ha valami klasszikusan hozzátartozik a nyárhoz, az a fagylalt. A most tomboló hőségben nincs, akinek ne esne jól az utcán szédelegve ilyen édességgel hűteni magát, ez meg is látszik a cukrászdák forgalmán. De milyen különleges ízeket kínálnak Szegeden és mennyit kell fizetni ezekért? Ennek jártunk utána.

Juzu, popcorn vagy krémes – szinte inden cukrászdának van valami egyedi ízesítésű fagylaltja.

Fotó: Karnok Csaba

A fagylalt már régen nem a csoki, puncs és vanília, bár meglepő módon még mindig a klasszikus ízek a legkeresettebbek.

Ezekből fogy a legtöbb, illetve a pisztáciából

– mesélte Gyuris László mestercukrász, aki az A Cappella és a Virág cukrászdákat is üzemelteti. A pisztáciára, mint mondta, óriási az igény, annak ellenére, hogy a legtöbb fagylaltozóban kiemelt áras termékként, vagyis az átlagosnál drágábban értékesítik. Ami a fantáziadúsabb jeges édességeket illeti, azokból ilyenkor főleg a gyümölcsös ízek fogynak, a tejes fagylaltok aránya mindössze 33 százalék. A Klauzál tér két cukrászdájában egyébként az Év fagylaltja-díjas tökmag-pirosbogyós, illetve a citromtorta ízű citrom-tarte a legnépszerűbb, de a vaníliás szilvát is sokan szeretik. Utóbbi viszont tegnap nem volt – a 120 féle fagylaltból álló kínálatot folyamatosan variálják. Itt a tavalyi áron lehet egyébként fagyit kapni: a Virágban 450 és 550 forintért, az A Cappellában 500 és 600 forintért fajtától függően.

Fotó: Karnok Csaba

A Reök és Delimo cukrászdákban – amik szintén egy kézben vannak – a pisztácia a legkedveltebb, melyhez a pasztát is helyben állítják elő.

A tökmag-málnát is sokan keresik, illetve nagy kedvenc a feketeribizli-juzu

– sorolta Baranyi Loretta üzletvezető. Hozzátette, náluk a klasszikus ízekben is van csavarás: a vanília madagaszkári, a citrom szicíliai. Mindkét helyen 550 forintba kerül egyébként egy adag fagylalt.

Fotó: Karnok Csaba

A legfrekventáltabb belvárosi cukrászdákon kívül szétnéztünk néhány másik helyen is. A Bányai Cukrászdában 550 forint egy gömb édesség, a mandulás vajaskekszet és a mango-maracuját találtuk a kínálatból a legkülönlegesebbnek. A Selmeczkiben ugyanezért az árért lehet fagyizni: van például bodzás limonádé, sárgabarack és csokis menta íz is. A Z-Nagyban a nagyisajt a különlegesség, ezt és a többi ízt is 500 forintért lehet megvenni. A Novában 599 forintba kerül a fagylalt, ott a gesztenye karamellizált fügével a legegyedibb kreáció, illetve a krémes, bár utóbbit kedden például nem lehetett kapni. A Manna ice termékeket árulják a Szeged Plazában és Mesi Mesebeli Cukrászdájában is, 500 forintért. Náluk van például popcorn, snickers és almás pite fagyi is.