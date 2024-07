Kitüntető címek átadásával, a jubiláns házasok köszöntésével veszi kezdetét július 12-én, pénteken Zákányszéken a hagyományos falunap és aratóünnep 17 órakor a művelődési házban. Este a Lengyel téri színpadon Bársony Bálint és a Magyar Rapsody élő koncertje várja az érdeklődőket. Az idei falunapok keretében is tartanak babakocsis, futóbiciklis és kismotoros felvonulást. Szombaton 10 órakor lesz a gyülekező a víztorony melletti játszótérnél, ahol lufikat is osztanak az indulóknak, majd 10.30-kor kezdődik a felvonulás, amit a Léghajó Meseszínház interaktív koncertje követ. A Piactéren a veterán jármű találkozó résztvevői gyülekeznek 10 órától, majd fel is vonulnak a falu utcáin, a templomkertben pedig jármű szépségversenyt is tartanak. A programok sora 13 órakor főzőversennyel folytatódik, majd egymást követik a fellépő csoportok a színpadon, este 7-től pedig az ABBA Sistersé a nagyszínpad. Vasárnap 11 órától aratóünnepi szentmisét tartanak a templomkertben kalásztűzéssel és kenyérszenteléssel.