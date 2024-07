Ez a látványfilm a játékidő első tíz-tizenöt percében remekül bizonyítja rendezőjének drámai érzékenységét. A Twisters: Végzetes vihar olyan kezdést produkál, ami mindkét tekintetben – drámaiság és látvány szempontjából – rendkívül ütős. Az alaphang tehát bőven meglett volna egy jó filmhez, de ami a hatásos kezdés után kibontakozik, az annak állatorvosi lova, ami miatt butuska iparosmunkáknak tartjuk a hollywoodi szuperprodukciókat. Hősünk egy elvileg traumatizált ember, akinek a traumájából sajnos nem sokat ad át a film. A Daisy Edgar-Jones által alakított nő olykor-olykor kesereg a múlt miatt, mégis gyorsan lázba jön ismét, ha egy újabb hurrikánnal néz szembe. És ő még mindig jóval kidolgozottabb karakter, mint a férfi főszereplő, akit Glen Powell alakít. A figura nagyképű pojácaként mutatkozik be a vásznon, aki bulinak tekinti a legpusztítóbb viharokat is, és aki ezzel a „bulizással” gyarapítja követőinek számát az interneten. Ehhez képest jó nagyot fordul a világ, amikor kiderül róla, hogy mélyen érző ember, sőt valóságos irgalmas szamaritánus, aki mindent megtesz azért, hogy hősnőnk segítségével végre meg tudja szelídíteni a legveszedelmesebb viharokat is. Ugye, mennyire logikus: eddig azzal szerzett nevet magának a neten, hogy petárdákat lőtt a tornádók tölcsérébe, most meg azért küzd nagy lelkesen, hogy mihamarabb elcsendesítse a leghangosabb természeti csapásokat. A legtipikusabb romantikus filmekbe illő klisével a minden hájjal megkent alfahímet is megzabolázza a karakán, őzikeszemű hősnő.